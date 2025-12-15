Главы парламентов Татарстана и ДНР подписали первое соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Госсоветом РТ и Народным Советом ДНР состоялась сегодня в Госдуме ФС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Подписи под документом поставили руководители региональных парламентов Фарид Мухаметшин и Константин Кузьмин. Это стало первым соглашением о сотрудничестве, заключенным парламентариями Татарстана и ДНР.

Соглашение направлено на активизацию межпарламентских связей, расширение взаимодействия депутатов в сферах законотворчества и правоприменительной практики. Кроме того, тесное сотрудничество региональных парламентов необходимо для выработки единой позиции при внесении законодательных инициатив в Федеральное Собрание РФ и гармонизации правового поля страны.

В документе зафиксировано, что стороны развивают все формы межпарламентского сотрудничества для совершенствования законодательной базы, направленной на дальнейшее развитие равноправных отношений Республики Татарстан и Донецкой Народной Республики в общественно-политической, социально-экономической и культурной сферах.

Комментируя итоги мероприятия, Фарид Мухаметшин отметил, что после воссоединения новых регионов Татарстан активно включился в их восстановление.

За республикой закреплены «подшефные» города Лисичанск и Рубежное. Татарстан оказывает комплексную помощь жителям этих городов, направляет гуманитарные грузы, участвует в восстановлении социальных объектов и в решении задач интеграции.

Он добавил, что в рамках мероприятий Совета законодателей было подписано соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ДНР, и заявил, что Татарстан продолжит оказывать всю необходимую помощь и содействие коллегам из новых регионов.

Со своей стороны, Константин Кузьмин подчеркнул, что взаимоотношения между Татарстаном и Донецкой Народной Республикой остаются дружескими, теплыми и братскими. Он отметил, что парламенты уже совместно работают над многими законопроектами, и подписание соглашения стало очередным шагом навстречу друг другу.

Кузьмин также назвал воссоединение ДНР с Россией историческим событием и выразил благодарность Татарстану за поддержку и участие в общем деле на благо страны.