Главы муниципальных районов и городских округов РТ получат статус госслужащих

Главы муниципальных районов и городских округов Татарстана будут наделены статусом лиц, замещающих одновременно государственную должность республики и муниципальную должность. Соответствующий законопроект представил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на двадцатом заседании Госсовета РТ.

Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральными требованиями. Документ разработан в рамках Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В ходе выступления министр подчеркнул, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования должен одновременно замещать государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность.

«Законопроект предусматривает наделение глав муниципальных районов и городских округов Татарстана статусом лиц, замещающих одновременно государственную должность Республики Татарстан и муниципальную должность», – отметил министр.

При этом главы поселений таким двойным статусом наделяться не будут.

Законопроект также предусматривает установление дополнительных гарантий для глав муниципальных районов и городских округов. Как пояснил Рустем Загидуллин, это необходимо для создания единой системы гарантий для лиц, замещающих государственные должности республики, и также делается в рамках приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.