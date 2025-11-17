news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 17:12

Главы муниципалитетов Татарстана возглавят комиссии по делам несовершеннолетних

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане вступили в силу изменения в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ, 11 ноября начал действовать закон № 79-ЗРТ, который меняет порядок формирования руководства этих комиссий.

Теперь комиссии в муниципальных районах и городских округах будут возглавлять главы муниципалитетов. Ранее эту функцию выполняли заместители руководителей исполкомов. Аналогичное изменение затронуло и внутригородские комиссии: их председателями станут руководители территориальных органов местной администрации вместо заместителей.

Ожидается, что повышение статуса руководителей комиссий усилит межведомственное взаимодействие и повысит эффективность работы по защите прав несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей.

#госсовет рт #законодательство РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025