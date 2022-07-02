Главы молодежных организаций оценили проведения Дня молодежи в Татарстане

В прошлое воскресенье в Татарстане отметили День молодежи. Руководители молодежных организаций республики оценили организацию празднеств.

«Масштаб и охват превзошел все прошлые праздники и ожидания», - рассказала председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

Она добавила, что масштабные фестивали важны как точка контакта с аудиторией.

«Первой молодежной столицей должна стать, однозначно, Казань. не будучи Москвой со всеми ее возможностями, в Казани есть все для того чтобы жить и развиваться в прекрасных условиях, и Республика Татарстан и город Казань прикладывают к этому все усилия», - высказала мнение Бикчентаева.



Директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина также отметила организацию Дня молодежи и назвала Казань молодежной столицей России.

«Радует, что в этом году это было не просто мероприятие с приглашённой звездой, но и площадки с огромной пользой и эффективность для молодёжи от разных организаций и партнеров!», - подчеркнула она.