Главы Минздравов ПФО обсудили в Казани, как убедить сердечников не бросать лечение

В Министерстве здравоохранения Татарстана открылась научно-практическая конференция для руководителей министерств здравоохранения из Приволжского Федерального округа.

В очно-заочном формате министры обсудили то, как совершенствуется медицинская помощь и лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это мероприятие инициировано Государственной Думой России, в Казань приехал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основными в структуре смертности. Наш Президент Владимир Путин поставил амбициозно достижимую задачу к 2030 году – средняя продолжительность жизни по стране должна быть 78 лет, и Татарстан в лидерах этих направлений. Мы приехали сюда послушать разных министров со всего ПФО, мы должны понять, у кого лучшие практики, и мы должны помогать друг другу достичь этих целей», – отметил он.

По его словам, сейчас в сосудистых центрах отлично лечат инсульт и инфаркт, но пациенты после выписки из больницы теряются из вида врачей, даже не приходят за бесплатными лекарствами.

Поэтому один из главных вопросов – как организовать систему так, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями сердца и сосудов правильно наблюдались и выполняли все рекомендации специалистов, а врачи правильно выписывали схему лечения бесплатными препаратами.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

По мнению депутата Госдумы, помочь в решении этих вопросов поможет цифровизация.

«Она поможет правильно напомнить пациенту вовремя прийти за новыми таблетками и новыми анализами, правильно напомнить врачу среди десятка пациентов, которых он смотрит в этот день, выделить, кого нужно направить к кардиологу, и самому более внимательно его осмотреть с точки зрения кардиологии: есть ли у него риски, надо ли дополнительно ему помогать», – подчеркнул он.

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что коллеги из Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова три дня работали в больницах республики, оценивая как в РТ реализуются национальные проекты, региональные программы и инициативы главных внештатных специалистов Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«У нас довольно интересный опыт. Сегодня на встрече мы намерены обменяться опытом с регионами, показать наши достижения. И, возможно, позаимствовать то, что делают наши коллеги регионов Поволжья», – подчеркнул он.

Например, в рамках одного из пилотных проектов республики, больные гипертензией пользуются тонометрами, которые передают результаты измерения на рабочий стол врача. После завершения программы будет понятно, насколько она эффективна. Если результат будет положительным, то практика распространится по республике. Всего в РТ 60 тысяч жителей страдают высоким артериальным давлением.

Эта конференция уже седьмая из цикла, который охватывает все федеральные округа России. Уже состоялись мероприятия в Ставрополе, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Иркутске и Екатеринбурге. Заключительная конференция пройдет в Москве.