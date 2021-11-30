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Политика
30 ноября 2021  20:42

Главы МИД стран НАТО считают жизненно важным диалог с Россией

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Министры иностранных дел стран НАТО заявили о необходимости диалога с Россией и назвали его жизненно необходимым. Об этом, ссылаясь на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Данный вопрос главы МИД рассмотрели во время первого дня заседания, проходящего в Риге.

«Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО. — Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию».

#НАТО #мид
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