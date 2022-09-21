Главы МИД стран Евросоюза съезжаются на экстренную встречу после выступления Путина
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза созовут на экстренную встречу после сегодняшнего выступления Президента России Владимира Путина. Встречу анонсировал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. В числе планирующихся для обсуждения вопросов – введение новых рестрикций в отношении России.
«Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», – сказал он.
Также Боррель подчеркнул, что ЕС помогает Украине, но вмешиваться в конфликт не намерен. «Мы не вовлечены в [спецоперацию]. Одно дело – предоставлять военную поддержку, другое – вовлекаться в [спецоперацию]. Этого нет и не будет», – цитирует его ТАСС.
Напомним, сегодня утром Путин в обращении к жителям страны объявил в России частичную мобилизацию, под которую попадут 300 тыс. резервистов.