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Ру Тат
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Политика
21 сентября 2022  22:18

Главы МИД стран Евросоюза съезжаются на экстренную встречу после выступления Путина

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Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза созовут на экстренную встречу после сегодняшнего выступления Президента России Владимира Путина. Встречу анонсировал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. В числе планирующихся для обсуждения вопросов – введение новых рестрикций в отношении России.

«Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», – сказал он.

Также Боррель подчеркнул, что ЕС помогает Украине, но вмешиваться в конфликт не намерен. «Мы не вовлечены в [спецоперацию]. Одно дело – предоставлять военную поддержку, другое – вовлекаться в [спецоперацию]. Этого нет и не будет», – цитирует его ТАСС.

Напомним, сегодня утром Путин в обращении к жителям страны объявил в России частичную мобилизацию, под которую попадут 300 тыс. резервистов.

#мобилизация #спецоперация на Украине
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