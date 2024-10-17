Главы МИД России и ЮАР обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Рональдом Ламотой. Министры обсудили подготовку саммита БРИКС в Казани.

«В ходе беседы обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, подготовки первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Сочи 9-10 ноября, а также саммита БРИКС в Казани», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.

В настоящее время на долю стран БРИКС приходятся треть территории Земли и почти половина населения планеты.