Главы МИД России и Украины планируют провести встречу в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы», — сказала она.
Также во встрече примет участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По словам Захаровой, об этом разговоре договорились Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе недавних телефонных переговоров.
На сайте форума отмечается, что мероприятие состоится 11-13 марта.