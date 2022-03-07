Главы МИД России и Украины планируют провести встречу в Анталье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы», — сказала она.

Также во встрече примет участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По словам Захаровой, об этом разговоре договорились Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе недавних телефонных переговоров.

На сайте форума отмечается, что мероприятие состоится 11-13 марта.