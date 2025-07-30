Главы МИД России и Сирии обсудят двусторонние и региональные вопросы в Москве

Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани пройдут в Москве 31 июля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в повестку дня встречи войдут ключевые вопросы российско-сирийского взаимодействия, а также актуальные международные и региональные темы.

«31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики», – отметила Захарова.