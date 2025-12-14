Главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его польский коллега Радослав Сикорский устроили перепалку в социальных сетях из-за России. Об этом сообщают РИА Новости.

«Виктор (Орбан, премьер-министр Венгрии, прим. Т-и) заработал свой орден Ленина», – написал Сикорский, в ответ на пост Орбана, где тот назвал конфискацию российских активов нарушением законодательства ЕС и фактическим объявлением войны РФ.

Такое высказывание не осталось без внимания Венгерского МИДа.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!» – ответил польскому коллеге Сийярто.

В ходе дальнейшей дискуссии, глава польского МИДа отметил, что военного столкновения не пройдет без соответствующих действий со стороны РФ, добавив, что Венгрия в этом гипотетическом случае заняла бы сторону Москвы. Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее публично заявлял, что РФ не имеет каких-либо агрессивных замыслов в отношении государств НАТО и ЕС.