Главы МИД G7 обсудят ситуацию вокруг Украины на онлайн-совещании 22 декабря

Министры иностранных дел Группы семи проведут онлайн-переговоры в четверг, на которых рассмотрят вопросы сотрудничества по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

«22 декабря, с 21:30 (15:30 по московскому времени), министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7 <...> Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Агентство Kyodo передавало, что министры могут обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне итогов визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его встречи с американским лидером Джо Байденом.