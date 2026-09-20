Главы Челнов, Нижнекамска и Бугульмы рассказали о единстве жителей на выборах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мэры Набережных Челнов Наиль Магдеев, Нижнекамска Радмир Беляев и Бугульмы Дамир Фаттахов рассказали об особенностях текущих думских выборов. Среди главных тенденций они отметили активность жителей, семейное голосование, участие молодежи и консолидацию общества.

«Самая главная отличительная особенность нынешних выборов – ситуация в целом сложная, непростая. Но тем не менее мы видим, насколько жители города Набережные Челны консолидируются вокруг тех политических процессов, которые происходят в нашей стране», – сказал Наиль Магдеев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам градоначальника, активность жителей сохраняется несмотря на сложности в экономике и внешнеполитической ситуации.

«Анализ показывает, что люди также активны, как и в прошлые годы, принимают участие в голосовании. Это говорит о единстве нашего многонационального народа, это говорит об уважении к нашей стране», – добавил Магдеев.

В Нижнекамске мэр обратил внимание на высокую консолидацию общества.

«Очень высокая явка именно среди семей с детьми. Также приходят активно и участвуют в выборах участники специальной военной операции, дают интервью, общаются с нашими людьми, жителями. Высокая явка у нас среди молодежи», – заявил Беляев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году действительно высокая явка, взаимная поддержка, и наши жители видят глобальные изменения», – отметил глава города.

Он связал это с тем, что горожане видят, что в Нижнекамске решаются вопросы развития инженерной и дорожной инфраструктуры, капитального ремонта школ, детских садов и больниц.

«В нашем городе последние пять лет очень большие изменения инфраструктурные, за что мы очень благодарны Раису нашей республики Рустаму Минниханову, Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за участие в национальных проектах, за поддержку», – сказал Беляев и добавил, что за последние пять лет в социальную инфраструктуру города вложено более 50 млрд рублей.

В Бугульме среди особенностей выборов также выделили единство жителей и активность молодого поколения. Мэр города Дамир Фаттахов рассказал, что утром в первый день голосования наблюдал, как группы молодых людей выходили из избирательных участков. По его словам, молодежь воспринимала участие в выборах не как формальную обязанность, а искренний порыв.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне было искренне радостно видеть именно такой настрой молодого поколения. Наверное, мне хотелось бы это особенно подчеркнуть», – сказал Фаттахов.

Мэр Бугульмы также отметил общую атмосферу единства среди жителей. По его словам, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и давление на Россию, люди демонстрируют спокойствие и готовность участвовать в общественной жизни.