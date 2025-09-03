Руководство фирмы по утилизации отходов в РТ подозревается в уклонении от уплаты налогов

В Набережных Челнах руководители фирмы по утилизации опасных отходов подозреваются в неуплате налогов на общую сумму 37 млн рублей.

По версии следствия, с 2021 года по 2023 год два руководителя компании «Экоспецсервис» вносили в налоговые декларации и иные документы липовые данные о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами, уклонялись от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 37 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.