Общество 26 декабря 2025 10:16

Главы Агрызского и Черемшанского лесничеств присоединились к акции «Ёлка желаний»

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Главы подведомственных учреждений Минлесхоза Татарстана присоединились к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Агрызского лесничества Владимир Ишмуратов исполнил мечту девочки Николь, подарив ей тюбинг. Глава Черемшанского лесничества Алмаз Мутыгуллин вручил Евгении фен-стайлер для волос.

Проект «Елка желаний» реализуется в России с 2018 года. За это время благотворители исполнили уже 320 тыс. желаний.

