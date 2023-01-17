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Здоровье
17 января 2023  09:10

Главврачом научно-клинического центра КФУ стал Марсель Садыков

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Нового главного врача научно-клинического центра КФУ на встрече с коллективом Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины представил ректор университета Ленар Сафин. Главой центра стал теперь уже бывший заместитель главного врача Медико-санитарной части Казанского университета Марсель Садыков, сообщается на официальном сайте КФУ.

Марсель Садыков выпускник КГМУ по специальности «Лечебное дело». В 2021 году там же он окончил ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Марсель Садыков продолжатель династии врачей, сын министра здравоохранения РТ.
 

#минздрав рт #КФУ
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