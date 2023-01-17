Главврачом научно-клинического центра КФУ стал Марсель Садыков

Нового главного врача научно-клинического центра КФУ на встрече с коллективом Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины представил ректор университета Ленар Сафин. Главой центра стал теперь уже бывший заместитель главного врача Медико-санитарной части Казанского университета Марсель Садыков, сообщается на официальном сайте КФУ.

Марсель Садыков выпускник КГМУ по специальности «Лечебное дело». В 2021 году там же он окончил ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Марсель Садыков продолжатель династии врачей, сын министра здравоохранения РТ.

