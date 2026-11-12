news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 ноября 2026 09:22

Главврачи ЦРБ Татарстана встречаются со студентами в Казанском медуниверситете

Читайте нас в
Главврачи ЦРБ Татарстана встречаются со студентами в Казанском медуниверситете
Фото: пресс-служба Казанского ГМУ

В Казанском медуниверситете начали проводить профориентационные встречи с главврачами центральных районных больниц Татарстана, а также с главами муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Первая встреча уже прошла накануне, 11 ноября. Со студентами и ординаторами встретились глава района и мэр Лениногорска Марат Гирфанов, а также главный врач местной ЦРБ Равиль Шагеев. Ребятам рассказали про перспективы работы в районной больнице. Среди них – возможность расти как специалист под руководством куратора и к 35-40 годам стать заведующим отделением, обучение за счет больницы, выплата 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор» и многие другие.

Фото: пресс-служба Казанского ГМУ

«Такие встречи помогают нашим студентам сделать осознанный выбор и увидеть, что работа в районе – это не компромисс, а достойный профессиональный старт», – прокомментировал встречу ректор Казанского ГМУ Айрат Фаррахов.

#минздрав татарстана #КГМУ #Айрат Фаррахов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

11 ноября 2026
«Рука висела, было море крови»: как в РТ врачи собрали ребенку разорванную кисть

«Рука висела, было море крови»: как в РТ врачи собрали ребенку разорванную кисть

11 ноября 2026
Новости партнеров