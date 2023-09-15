Главврачей больниц и поликлиник Татарстана будут выбирать из кадрового резерва Минздрава

Главных врачей больниц и поликлиник в Татарстане будут выбирать из специалистов, которые обучились по программе «Безопасность в медицине» и попали в кадровый резерв Минздрава республики.

Программу кадрового резерва Минздрава РТ представили на отраслевой стратегической сессии «Безопасность в медицине Татарстана: стратегия и подходы», которую организовала РКБ Татарстана.

«Мы будем говорить о том, как внедрять изменения в медицинскую организацию. И конечно, во главу угла мы ставим безопасность пациента и пациентоцентричный подход. На сегодня разработаны конкретные инструменты, как сформировать команду единомышленников на местах. И как результат в сухом остатке – иметь кадровый резерв, который позволит министерству здравоохранения вести работу по обновлению руководящего состава и формировать преемственность среди руководителей», – объяснил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.



На стратегической сессии представители Министерства здравоохранения РТ, Казанской государственной медицинской академии, Росздравнадзора и РКБ Татарстана обсудят внедрение Практических рекомендаций Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации и международных стандартов управления качеством и безопасностью и масштабирование лучших практик в клиниках РТ.

Фото: «Татар-информ»

Мероприятие приурочено к Международному дню безопасности пациента, который отмечается 17 сентября.



На стратегической сессии эксперты сформируют ключевые этапы реализации концепции развития дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения «Безопасность в медицине» и кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Татарстан.



«Наша задача сформировать программу дополнительного образования и сформировать команду управленцев, для которых главной ценностью будет безопасность пациента, себя и процессов. Мы ждем тех людей, кто осознанно придет в менеджмент. Поэтому формирование кадрового резерва совместно с Минздравом и КГМА мы объединили вокруг этих ценностей», – добавил главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.



Предполагается, что в программе кадрового резерва будут участвовать руководители медицинских организаций всех уровней, их заместители, уполномоченные по качеству и безопасности медицинской деятельности, специалисты служб качества, отделов кадров и внутренние аудиторы медицинских организаций.



Образовательная программа состоит из 5 ступеней и основана на модели трехуровневой системы оказания медицинской помощи с применением практико-ориентированной формы обучения