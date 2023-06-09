Главврача казанской медклиники подозревают в подделке дипломов об образовании

Главного врача клиники «Spina» подозревают в подделке дипломов о наличии медицинского образования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия». Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанского УФАС России.

В ведомство поступило обращение, в котором изложены сомнения в подлинности дипломов сотрудника клиники. Согласно данным архива Казанского медуниверситета, дипломы о наличии у врача медицинского образования не выдавались.

Ранее медклиника уже получала предостережение из-за наличия в информационных материалах недостоверной информации о профподготовке специалистов. Однако руководство клиники не выполнило требований Росздравнадзора: недостоверная информация все еще находится в открытом доступе.

Таким образом, Татарстанское УФАС России будет рассматривать указанные факты как вводящие клиентов в заблуждение относительно предоставляемых клиникой медицинских услуг.