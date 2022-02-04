Онкослужба Татарстана будет оказывать помощь в обход поликлиник из-за Covid-ситуации

Часть пациентов с онкологией будут принимать в поликлинике РКОД, чтобы разгрузить общую амбулаторную сеть Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Ильгиз Хадиятов.

«В данном случае, если поликлиники закрыты, мы готовы принять пациентов у себя сразу же. Юго-восток, Северо-восток – Челны, Альметьевск и центральный округ – это Казань. Мы будем эту работу проводить по мере наших возможностей. То есть возможности поликлиники РКОД не безграничны», – пояснил ситуацию главный врач.

Хадиятов добавил, что в первичные онкологические кабинеты направили 308 тыс. потенциальных пациентов, из них 23 тыс. попали в поликлиники РКОД – благодаря проверкам, анализам пациентов стало меньше, чем в десять раз. Из них у 62% находят рак.

«Эта система эффективна. Но здесь Правительство, Министерство здравоохранения вынуждены прервать эту цепочку по объективным обстоятельствам. На это время мы готовы несколько звеньев отбросить и принимать непосредственно у нас пациентов с онкопатологией», - добавил он.

Главный врач подчеркнул, что за время пандемии РКОД и его филиалы не прекращали свою работу. Он констатировал, что онкослужба республики научилась работать в это нелегкое время.

«Врачи тоже люди. Порядка 80 человек на больничном находятся», – рассказал спикер.

Вспышек коронавируса в стационаре и в поликлинике РКОД не было, заключил главный врач.