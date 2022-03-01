Главврач РКБ рассказал, чем грозит для ребенка злоупотребление сладким беременной мамой

Серьезными последствиями для новорожденного грозит злоупотреблением сладким беременной мамой. Об этом в прямом эфире аккаунта общественной приемной «Единой России» рассказал главный врач РКБ, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Рафаэль Шавалиев.

«Сейчас актуализируется проблема гестационного сахарного диабета. За последние пять лет мы видим рост в разы, чуть ли не в 4 раза. Гестационный диабет – это когда будущая мама употребляет много сладкого, много легкоусваиваемых продуктов и поджелудочная железа у беременных так работает, что она быстро переваривает поступающую глюкозу и тем самым гиперфункция поджелудочной железы влияет на состояние плода, и ребенок рождается в состоянии низкой глюкозы», – отметил спикер.

Такой уровень сахара в крови влияет на мозг, он страдает. Врачи в первые дни после рождения ребенка вынуждены применять специфическую инфузионную терапию, чтобы головной мозг не повреждался и нормально рос.

Главный врач Республиканской клинической больницы призвал беременных женщин относиться к своему здоровью очень бережно.