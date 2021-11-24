«Главврач православный, но вошел в положение»: татары Сызрани защищают мечеть от сноса

Арбитражный суд Самарской области дал срок до 15 декабря приходу «Файзулла» в городе Сызрань, чтобы оформить документы на мечеть, которую требует снести администрация города. Храм, построенный на средства татарской диаспоры, похоже, удастся спасти, но есть проблема.

По мнению администрации Сызрани, мусульмане из прихода «Файзулла» построили мечеть на земельном участке, не предназначенном под строительство жилья

Фото: официальный сайт НКА татар г.о. Сызрань tatsyz.ru

«Председатель заболел коронавирусом, а у меня доверенность истекла»

Исковое заявление о сносе мечети направил в арбитраж Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань. По мнению чиновников, мусульмане из прихода «Файзулла» построили мечеть на земельном участке, который предназначен под строительство жилья. При этом крыльцо мечети вышло за пределы участка и находится на землях общего пользования.

В иске представители комитета выдвинули ряд требований. «Признать самовольной постройкой объект капитального строительства – нежилое здание “Мусульманский приход Юго-Западного района города Сызрани” <…>, обязать ответчика снести за свой счет данную самовольную постройку в течение трех месяцев <…>, обязать ответчика снести крыльцо», – указал в заявлении истец.

Арбитражный суд принял иск к производству в августе прошлого года и первые два заседания заканчивались отложением рассмотрения. Один раз процесс пришлось перенести из-за того, что у представителя ответчика – руководителя Национально-культурной автономии татар Сызрани Ринада Шарафутдинова истек срок доверенности.

Ринад Шарафутдинов представляет ответчика в суде по доверенности Фото: официальный сайт НКА татар г.о. Сызрань

«Председатель мусульманской религиозной организации «Файзулла» тяжело заболел коронавирусом, он уже больше месяца в ковидном госпитале в Тольятти, а у меня доверенность истекла. Спасибо главврачу больницы, что пошел мне навстречу. В особых случаях главврач имеет право заверить доверенность. Если бы он не заверил, мы бы проиграли, потому что я не мог заявлять ходатайства, предъявлять документы. Главврач православный, но вошел в мое положение. Он понимает, что Бог един. Есть люди, которые идут нам навстречу и помогают», – рассказал Шарафутдинов корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Звонят из Москвы, Саратовской области, в Казани знают о нашей ситуации»

История мечети «Файзулла» повторяет судьбу многих мусульманских храмов, построенных в российской глубинке. Храм в девяностые годы начал строить известный в Сызрани меценат, представитель татарской общины Файзулла Баширов. В 1996 году он безвозмездно передал мусульманскому приходу свой небольшой дом и земельный участок на улице Западная.

«Дом мы перевели в нежилое помещение, а затем сделали реконструкцию и расширили здание до 217 квадратных метров» Фото: официальный сайт НКА татар г.о. Сызрань

«Дом мы перевели в нежилое помещение, а затем сделали реконструкцию и расширили здание до 217 квадратных метров. Мы еще 1998 году получили разрешение на реконструкцию здания. Но администрация в лице Комитета земельных и имущественных отношений сделала неправильную запись», – вспоминает глава Национально-культурной автономии татар Сызрани.

По его словам, здание и участок было передано в дар юридическому лицу – местной мусульманской религиозной организации «Файзулла», то есть недвижимость с самого начал предполагалось использовать в религиозных целях. Но в муниципальных документах назначение земельного участка осталось прежним – индивидуальное строительство жилого дома, поэтому и возникла правовая коллизия.

Исковое заявление с требованием снести мечеть вызвало бурную реакцию в медиаполе Самарской области. Издания одно за другим стали размещать публикации о том, как мусульмане отстаивают свой храм. В итоге на последнем заседании суда представители муниципальной власти подкорректировали свою позицию.

«Для оформления документов нужно 200-250 тысяч рублей. Для прихода это большие деньги, но мы изыскиваем возможности» Фото: официальный сайт НКА татар г.о. Сызрань

«Интересы администрации представляли сотрудник Комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сызрань и начальник юротдела администрации. Она ясно дала понять суду, что истцы готовы искать компромисс, чтобы не сносить мечеть. Сейчас для разрешения спора нам нужен новый комплекс документов на мечеть. Точнее документы есть, но их нужно обновить, а для этого требуется заново пройти всю процедуру», – рассказал Ринад Шарафутдинов.

Руководитель национально-культурной автономии татар пояснил, что суд дал ответчикам срок до 15 декабря на подготовку документов, после чего будет принято решение. Срок вполне реальный поскольку власти города сделали шаг навстречу и обозначили готовность помочь. Но возник вопрос материального характера.

«Для оформления документов нужно 200-250 тысяч рублей. Для прихода это большие деньги, но мы изыскиваем возможности. Уже собрали 30 тысяч рублей. Я думаю, мы справимся», – уверен Шарафутдинов.

По его словам, сейчас у многих бизнесменов дела идут не очень хорошо из-за ковидных ограничений, но мир не без добрых людей. «Звонят из Москвы, Саратовской области. Я знаю, что и в Казани знают о нашей ситуации. Многие высказывают слова поддержки, нас это радует», – отметил руководитель автономии татар.