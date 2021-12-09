Главврач поликлиники рассказала татарстанцам, какие последствия для здоровья несет Covid

Новая коронавирусная инфекция страшна своими последствиями для здоровья. При этом они никак не зависят от тяжести перенесенной болезни. Об этом в прямом эфире оперативного штаба рассказала главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова.

«В конце 2020 года в первичном медицинском звене стали появляться в большом количестве пациенты с достаточно странными симптомами, которые мы, наверное, раньше не видели. Очень часто в 30% случаев пациенты жалуются на выпадение волос. Очень много различных психических отклонений, прежде всего превалирует депрессия, человек чувствует себя одиноко, ему постоянно хочется плакать», – отметила спикер.

Также врачи часто встречают людей с жалобами на боль в суставах.

Медики, собирая анамнез у таких больных, выяснили, что все они перенесли новую коронавирусную инфекцию

«Факт того, что вы получили два отрицательных мазка, это не значит, что вы выздоровели однозначно. Ни один человек, перенесший новую коронавирусную инфекцию, в той или иной степени не обходится без каких-либо побочных явлений этой коронавирусной инфекции», – заключила главврач.

Причем последствия никак не зависят от тяжести перенесенного Covid-19, то есть татарстанцы, которые переболели коронавирусом в легкой форме, могут столкнуться с очень тяжелыми осложнениями.

Самыми опасными изменениями после перенесенной инфекции являются проблемы с сердцем и сосудами.