Главврач онкодиспансера РТ: Казани необходима еще одна онкополиклиника

Столице Татарстана нужна еще одна онкологическая поликлиника. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.

«На сегодняшний день для нашей близкой перспективы стоит поднять вопрос о строительстве новой поликлиники, именно в головном учреждении, в городе Казани», – подчеркнул главврач.

По его словам, сейчас поликлиника работает с серьезными перегрузками – она рассчитана на 300 посещений в смену, а по факту принимает тысячу человек. Для этого учреждение работает в две смены, а также по субботам.

«Большая хорошая поликлиника нужна нам как воздух. Понимание этого в руководстве министерства здравоохранения, лично у министра Марселя Мансуровича Миннуллина, как и у руководства республики, есть. Мы в этом направлении работаем», – подчеркнул Хидиятов.

Он подчеркнул, что есть надежда, что этот план в ближайшем будущем удастся осуществить.