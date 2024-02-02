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Главврач онкодиспансера РТ: Казани необходима еще одна онкополиклиника
Столице Татарстана нужна еще одна онкологическая поликлиника. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.
«На сегодняшний день для нашей близкой перспективы стоит поднять вопрос о строительстве новой поликлиники, именно в головном учреждении, в городе Казани», – подчеркнул главврач.
По его словам, сейчас поликлиника работает с серьезными перегрузками – она рассчитана на 300 посещений в смену, а по факту принимает тысячу человек. Для этого учреждение работает в две смены, а также по субботам.
«Большая хорошая поликлиника нужна нам как воздух. Понимание этого в руководстве министерства здравоохранения, лично у министра Марселя Мансуровича Миннуллина, как и у руководства республики, есть. Мы в этом направлении работаем», – подчеркнул Хидиятов.
Он подчеркнул, что есть надежда, что этот план в ближайшем будущем удастся осуществить.
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