Главврач одной из челнинских клиник работал по поддельному диплому

Главный врач медицинской клиники «Спина» в Набережных Челнах не имел образования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия». Об этом сообщает УФАС Татарстана.

Как выяснилось, врач не обучался в Казанском государственном медицинском университете, дипломы которого размещались в открытом доступе.

Кроме того, сведения о квалификации врача как мануального терапевта, кинезиолога и реалибитолога продолжали публиковаться и после предостережения регионального Росздравнадзора.

Таким образом на сайте и в соцсетях клиники размещалась информация, вводящая в заблуждение пациентов.

Сотрудники УФАС постановили, что в течение 10 дней клиника «Спина» должна прекратить нарушать закон при публикации сведений, не соответствующих действительности.

Кроме того, в отношении руководства клиники рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за непредставление информации, запрошенной Татарстанским УФАС России в рамках рассмотрения поступившего обращения. Сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей.

Информация о недостоверности размещаемых клиникой сведений также направлена в Прокуратуру РТ.