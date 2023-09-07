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Главврач одной из челнинских клиник работал по поддельному диплому
Главный врач медицинской клиники «Спина» в Набережных Челнах не имел образования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия». Об этом сообщает УФАС Татарстана.
Как выяснилось, врач не обучался в Казанском государственном медицинском университете, дипломы которого размещались в открытом доступе.
Кроме того, сведения о квалификации врача как мануального терапевта, кинезиолога и реалибитолога продолжали публиковаться и после предостережения регионального Росздравнадзора.
Таким образом на сайте и в соцсетях клиники размещалась информация, вводящая в заблуждение пациентов.
Сотрудники УФАС постановили, что в течение 10 дней клиника «Спина» должна прекратить нарушать закон при публикации сведений, не соответствующих действительности.
Кроме того, в отношении руководства клиники рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за непредставление информации, запрошенной Татарстанским УФАС России в рамках рассмотрения поступившего обращения. Сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей.
Информация о недостоверности размещаемых клиникой сведений также направлена в Прокуратуру РТ.
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