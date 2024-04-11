Главврач наркодиспансера заявил о необходимости принудительного лечения от алкоголизма

Внести изменения в законодательные акты России в части обязательного принудительного лечения граждан, страдающими наркологическими заболеваниями, предложил главврач Республиканского клинического наркологического диспансера Ренат Уткельбаев. Об этом он заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«При оказании специализированной медицинской помощи имеются юридические и социальные барьеры. Даже для консультативной помощи врача-нарколога в рамках действующего законодательства требуется согласие гражданина. А при условии наркологического диагноза накладываются социальные ограничения, например невозможность получения или лишение водительских прав. Граждане, осознавая все риски, несмотря на медицинские показания, нередко отказываются от наркологической помощи», – сказал спикер.

Уткельбаев отметил, что в наркологические службы республики по определению суда обратилось не более 32% административно осужденных, менее половины из них закончили курс медицинской реабилитации.

Председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова отметила, что работа по изменению законодательства уже начата с прошлого года. «Нужно дать возможность семьям, в которых есть граждане, страдающие алкоголем, провести курс их лечения в клинике, тем более есть очень хорошие результаты», – подчеркнула депутат.

На заседании было принято решение направить в Госдуму на предварительное рассмотрение предложения о возможности назначения судом административного наказания. В частности, возложить на правонарушителя обязанности пройти диагностику, курс лечения, медицинскую и социальную реабилитацию.