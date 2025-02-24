Главврач клиники РЖД: «Помогаем не только работникам ж/д, а всем, кто к нам обращается»

Клиника «РЖД-медицина» Казани оказывает помощь не только работникам отрасли, а всем, кто в ней нуждается. Здесь работают специалисты-урологи, эндокринологи, проводят операции по интимной пластике, занимаются репродуктивным здоровьем. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал главный врач клиники Олег Галиуллин.





Олег Галиуллин: «РЖД-медицина» является лидером производственной медицины – ни одна отрасль в наше время не сохранила свою ведомственную медицину»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поликлиники, медпункты предрейсовых медицинских осмотров и медпункты на вокзалах

– Железнодорожная медицина в этом году отметила свой 180-летний юбилей, в Казани стационар на Ершова существует с 1895 года. Олег Фаритович, расскажите, пожалуйста, какие этапы были самыми значимыми за эти годы.

– Да, действительно, в этом году мы отметили юбилей. Первая санитарная служба была организована указом Николая I в 1854 году, когда строилась Петербурго-Московская железная дорога. Уже тогда было понимание, что необходимо оказывать медицинскую помощь и работникам, которые строили железную дорогу, и тем, кто ее обслуживал, а также членам их семей. На сегодняшний день мы расположены во всех субъектах Российской Федерации: существует 71 юридическое лицо и, соответственно, 71 клиника. Раньше их было 134, но руководством РЖД-медицины и Еленой Анатольевной Жидковой было принято решение об укрупнении, и в одном субъекте сформировали одно юридическое лицо.

– Как появилась железнодорожная медицина на нашей территории?

– Что касается нашей клиники, то ее история начинается с 1895 года, когда строилась Московско-Казанская железная дорога. В районе станции Свияжск, когда строили Романовский мост, возникла необходимость в медпомощи строителям и тем, кто обслуживал железную дорогу. Она была представлена амбулаторией, где работали один врач, один фельдшер и один санитар.

На сегодняшний день наша клиника представляет собой уже три площадки. На улице Ершова, 65 располагаются поликлиника и стационар. В 2016 году между Горьковской железной дорогой и Республикой Татарстан было заключено соглашение о передаче пятиэтажного здания поликлиники. Когда с улицы Космонавтов выезжаете, вы видите здание в виде корабля – это здание мы передали республике под СПИД-центр. За это республика отделение гинекологии в здании бывшего роддома отремонтировала нам под поликлинику.

«На сегодняшний день наша клиника представляет собой три площадки» Фото: пресс-служба клиники РЖД

На сегодняшний день у нас достаточно комфортная современная поликлиника в три этажа, там два лифта, лаборатория, все диагностические процедуры там проводим, там же принимают специалисты узкого и широкого профиля.

Вторая площадка в поселке Юдино, там сформирована вся производственная база медицины, так как Юдино – это крупный узловой центр Горьковской железной дороги, где сконцентрированы практически все предприятия, в том числе там обслуживаются и работники локомотивных бригад локомотивного депо. Третья площадка расположилась в Бугульме – это поликлиника, которую к нам присоединили в рамках укрупнения в 2024 году.

Также в нашей системе работают три медпункта – на вокзалах Казань-1, Казань-2, на вокзале в Зеленодольске – и 20 пунктов предрейсовых медицинских осмотров. На каждом предприятии имеется этот пункт, где наши фельдшеры круглосуточно проводят предрейсовые медосмотры работников отрасли. Делается это перед выходом в рейс, а также после него.

«Также в нашей системе работают три медпункта – на вокзалах Казань-1, Казань-2, на вокзале в Зеленодольске – и 20 пунктов предрейсовых медицинских осмотров» Фото: пресс-служба клиники РЖД

«Мы открыты для всех – в оказании помощи никому не отказываем»

– Сколько пациентов вы принимаете ежегодно и сколько человек работает у вас в штате?

– Сегодня у нас работает 719 человек на трех площадках. Если брать стационарную помощь, то в год мы оказываем порядка 7 тысяч госпитализаций в нашем стационаре. В нашем стационаре представлена 171 койка, 14 из которых дневные. Там же работают два терапевтических отделения с кардиологическим и эндокринологическим профилями, гнойной хирургией, отделением неврологии и отделением хирургии, в составе которой есть и урологические, и лор-койки.

Нашим регулятором – Министерством здравоохранения – нам доверено оказание неотложной терапевтической помощи жителям Советского района Казани. Также неотложную помощь мы оказываем по профилю «гнойная хирургия» для четырех районов города.

– Бытует мнение, что клиника РЖД только для железнодорожников, а как в реальности? Кого из жителей города вы обслуживаете и кто вообще может к вам обратиться, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь?

– На сегодняшний день мы оказываем медицинскую помощь работникам отрасли, проводим для них все медицинские осмотры при трудоустройстве, а также для профилактики, проводим предрейсовые медосмотры. Также мы оказываем помощь работникам отрасли по ОМС.

«Мы оказываем медицинскую помощь работникам отрасли, проводим для них все медицинские осмотры при трудоустройстве, а также для профилактики, проводим предрейсовые медосмотры» Фото: пресс-служба клиники РЖД

Министерство здравоохранения РТ выделило нам государственное задание на оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи жителям Советского района Казани. А по неотложной помощи – жителям четырех района города.

Но мы принимаем и пациентов, которые просто пожелали у нас обслуживаться и прикрепились к нашей поликлинике. Мы открыты для всех. Помощь мы оказываем всем, никому не отказываем.

«Железная дорогая – единственная отрасль, которая сохранила свои клиники»

– Есть ли у вас специфические направления именно для работников отрасли, связанные с профессиональными заболеваниями?

– Прежде всего мы обращаем внимание на болезни системы кровообращения, выявление онкологий и других неинфекционных заболеваний. Очень внимательное отношение к работникам локомотивных бригад: машинистам, помощникам и всем, кто связан с движением поездов. На сегодняшний день «РЖД-медицина» является лидером производственной медицины – ни одна отрасль в наше время не сохранила свою ведомственную медицину. Железная дорогая – единственная отрасль, которая сохранила свои клиники и заботится о состоянии здоровья и качестве жизни своих работников.

«Сегодня у нас работает 719 человек на трех площадках» Фото: пресс-служба клиники РЖД

– В чем уникальность ваших клиник? Используются ли собственные разработки? Может быть, проводятся уникальные операции?

– Исторически наша клиника, если брать площадку на Ершова, была построена в 1960 году, и на тот период клиника сотрудничала уже с Казанским государственным университетом и с Казанской государственной медицинской академией. На нашей базе работают кафедра эндокринологии Медицинской академии, кафедра эндоскопической хирургии, а также кафедра терапии и гериатрии. Благодаря нашим кафедральным сотрудникам у нас есть возможность внедрять собственные методики лечения в нашей клинике.

Очень славится наша эндокринология. С 2020 года мы получаем государственные задания по высокотехнологичной медицинской помощи по профилю эндокринологии. Это установка постоянного дозированного поступления инсулина, так называемая помпа. А также осуществляем по направлению ВМП круглосуточный мониторинг глюкозы крови.

«Интимная пластика, лечение болезни Паркинсона и Центр диабетической стопы»

– Вы планируете открытие Центра урологии, что он будет собой представлять?

– Есть у нас определенные наработки по профилю урологии. На сегодняшний день в хирургическом отделении есть урологические койки. Мы сейчас прорабатываем проект с нашей центральной дирекцией по открытию Центра урологии, который будет представлен достаточно широким спектром. В перспективе это будет и контактная литотрипсия, и другие оперативные вмешательства. Мы занимаемся интимной пластикой – это и фаллопротезирование, и еще один вид операций, которые мы проводим мужчинам для обретения уверенности в жизни и улучшения качества их жизни.

«Неотложную помощь мы оказываем по профилю «гнойная хирургия» для четырех районов города» Фото: пресс-служба клиники РЖД

– У вас функционирует отделение неврологии, в котором в том числе занимаются и лечением болезни Паркинсона. Что за методики там используются?

– У нас есть отделение неврологии. История этого отделения корнями уходит в годы открытия нашей клиники, мы занимаемся лечением болезни Паркинсона. В принципе этим может заниматься любое отделение неврологии, которое занимается плановой помощью. Методики были разработаны нашим кафедральным сотрудником – Зулейхой Абдуллазяновной Заляловой, профессором кафедры неврологии. Все схемы лечения применяются и сегодня.

– При вашей клинике работает Центр диабетической стопы. Какую помощь там оказывают и с какими проблемами обращаются пациенты?

– Как я уже отметил, в структуре нашего стационара имеется отделение гнойной хирургии, которое занимается в том числе тяжелыми последствиями атеросклероза, трофическими изменениями при венозной недостаточности. Одним из распространенных неинфекционных заболеваний является сахарный диабет. Мы все знаем, что сахарный диабет повреждает сосуды самого мелкого калибра. В связи с чем формируется синдром диабетической стопы с трофическими язвами, длительно незаживающими, с деструкцией костей. Команда наших гнойных хирургов во главе с нашим заведующим Айдаром Рамилевичем Минабутдиновым занимаются этой проблематикой под контролем профессора Славина, а также доцента Карибе с кафедры хирургии Казанского медуниверситета. Достаточно успешно.

Это и органосберегающие операции, и свои методики у них наработаны в части сохранения стопы, разгрузки стопы, это и ортопедическая обувь, и производство из полимерного гипса сапожек для разгрузки стопы, и так далее.

«Обороты по диспансеризации мы набираем» Фото: пресс-служба клиники РЖД

«У нас появилась диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин и женщин»

– У вас, насколько известно, можно даже бесплатное протезирование зубов сделать. Так ли это и кто может к вам за этим обратиться?

– Да, действительно. Дело в том, что практически в каждой клинике «РЖД-медицины» оказываются стоматологические услуги. Поскольку изначально мы оказывали помощь только работникам отрасли, у нас абсолютно замкнутый цикл. У нас работает отделение стоматологической терапии и отделение ортопедической стоматологии. На сегодняшний день мы даже занимаемся установкой имплантов для неработающих пенсионеров отрасли за счет дотаций РЖД. Также по программе госгарантий мы лечим зубы жителям района, прикрепленному населению и тем, кто к нам обратится.

– Вы проводите диспансеризацию и профосмотры. Что подсказывает ваш опыт: стали ли люди внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью – какая тенденция?

– Руководство республики и наш министр здравоохранения Марсель Мансурович [Миннуллин] очень пристальное внимание уделяют профилактическим осмотрам. Они включают диспансеризацию, диспансерное наблюдение, углубленную диспансеризацию. С прошлого года включен такой раздел, как диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин и женщин. В него включены осмотр гинеколога и уролога. По результатам принимается решение об исследовании на инфекции и более углубленное обследование. У мужчин в некоторых случаях даже исследуем спермограмму.

Обороты по диспансеризации мы набираем. Если еще несколько лет назад было очень сложно нам отрабатывать, потому что осознанности в этом плане у населения не было, то на сегодняшний день граждане вовлеклись в этот процесс. Приходит понимание, что очень важно обратить на себя внимание в плане выявления каких-то хронических заболеваний и что лучше это предотвратить на ранних этапах, нежели потом заниматься лечением какой-то проблемы.

Глядя на статистику, сейчас можно наблюдать рост различных заболеваний – связано это с тем, что люди стали чаще ходить на диспансеризацию и заболевания стали чаще выявляться. То есть раньше, когда статистика по заболеваниям была ниже, они также были, но о них просто не знали. Среди таких заболеваний болезни органов кровообращения, органов дыхания и онкологические заболевания.

– То есть, как говорится, нет совершенно здоровых людей, есть недообследованные?

– Конечно! И очень важно понимать, что такой программы нет ни в одной стране мира, когда по госгарантиям жители страны, региона могут пройти обследование. Это уникальная возможность для наших жителей пройти обследование.

«Это будет корпус с комфортными палатами и новыми операционными»

– На осень этого года запланирована модернизация стационара вашей клиники на Ершова, что должно быть сделано? Насколько масштабной будет реконструкция?

– Этот проект готовится уже порядка шести лет. С 2018 года длится проектирование реконструкции главного корпуса. Мы уже подошли к финальному этапу, проект находится на государственной экспертизе, мы постоянно встречаемся с руководством нашей центральной дирекции и с представителями проектной организации, обсуждаем все процессы. Это будет реконструкция главного корпуса с комфортными новыми палатами, с новыми операционными, согласно всем современным требованиям – санитарным и строительным.

На осень этого года запланирована модернизация стационара клиники на улице Ершова Фото: пресс-служба клиники РЖД

– Как повлияет процесс реконструкции на работу клиники?

– Мы не планируем закрываться, это будет поэтапный процесс. Все-таки у нас есть государственное задание нашего регулятора, и мы обязаны его выполнять. Кроме того, есть работники отрасли, и мы точно так же должны оказывать им медицинскую помощь. Уже есть планы, как будет происходить работа: фасад, крыша – все поэтапно. Сначала одна часть, потом другая.

– В завершение беседы хотелось спросить у вас как у человека, который ежедневно сталкивается с вопросами здоровья людей: как сохранить свое здоровье?

– Приоритетно пройти диспансеризацию. Очень важно проходить все профилактические медицинские осмотры, которые заложены в программе госгарантий. Мы можем предложить их для наших граждан для выявления неинфекционных хронических заболеваний – это важно. Конечно же, нужно вести здоровый образ жизни, побольше отдыхать, путешествовать, насколько это возможно, наслаждаться жизнью.

– А вы как поддерживаете здоровый образ жизни? Что можете показать личным примером?

– Я могу подтянуться 15 раз. Если у вас есть турник, я могу прямо сейчас это сделать (смеется). Никаких определенных методик у меня нет: стараюсь соблюдать режим сна и отдыха. Конечно, с нашей работой это не всегда получается, но нужно стараться придерживаться. Обязательное – это физкультура и правильное питание.