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Ру Тат
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Здоровье
8 августа 2022  15:43
Эвелина Киселёва

Главврач челнинской поликлиники станет замминистра здравоохранения Удмуртии

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Главного врача поликлиники №7 Набережных Челнов Александра Попова назначили заместителем министра здравоохранения Удмуртии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«С Удмуртией меня связывают самые теплые отношения. Я учился в Ижевской медакадемии, здесь работают многие мои однокурсники. Кроме того, во время учебы я убедился в высоком профессионализме медицинского сообщества и рад присоединиться к команде Минздрава Удмуртии», – отметил он.  

Поликлиникой врач руководил с 2017 года. Под его руководством там провели капитальный ремонт, отладили работу по привлечению квалифицированных медиков, создали отделение амбулаторной реабилитации после коронавируса и после онкологии. В процессе завершения строительство ФАПа.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Исполнять обязанности главного врача седьмой поликлиники будет Рустем Ханов», – отметили в горздраве Челнов.  

#Назначение #удмуртия
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