Депутат Челнов попросил Минниханова поддержать строительство горбольницы №5

Главный врач БСМП, депутат горсовета Набережных Челнов Марат Мухамадеев обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать финансирование проектных работ нового здания городской больницы № 5.

На отчетной сессии в Автограде он сообщил, что администрацией города уже выделен земельный участок под строительство городской больницы площадью 6 гектаров. Однако сохраняется потребность в выделении 74 млн рублей, чтобы начать полноценные проектные работы по зданию общей площадью 35 тыс. квадратных метров.

«По-прежнему самой актуальной проблемой челнинского здравоохранения является удручающее состояние пятой городской больницы. Благодарим вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, за ваше поручение Минздраву и Минстрою РТ о начале проработки вопроса по проектированию больницы — практически трансформации пятой горбольницы в Камскую многопрофильную больницу. Важность этого вопроса объясняется еще и тем, что в пятой больнице представлены семь уникальных профилей, которые нет нигде ни в одном учреждении города — такие как офтальмология, урология, отоларингология, челюстно-лицевая хирургия. А для многих районов пятая городская больница является еще и межмуниципальным центром, учреждение обслуживает 19 районов республики», — отметил спикер.

Помимо этого, несколько крупных учреждений Челнов столкнулось с износом парка оборудования. Так, оборудованию в БСМП уже 14 лет. Схожая ситуация в Госпитале ветеранов войн и городской больнице №5.

«И это является серьезным барьером для дальнейшего прогресса. Потребность на обновление парка оборудования в БСМП составляет 1,1 млрд рублей, в госпитале ветеранов войн — 280 млн рублей, в городской больнице № 5 — 210 млн рублей», — обозначил Марат Мухамадеев.