Главврач больницы в Татарстане получил срок за смерть 16-летней пациентки

В Чистопольском горсуде был вынесен приговор главному врачу ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» и врачу-анестезиологу той же больницы. Оба медика были признаны виновными в халатности.

Трагедия произошла в конце декабря 2018 года. Во время операции скончалась 16-летняя пациентка больницы. Причиной смерти стало массивное кровотечение из-за разрыва кисты селезенки. Оперировал девочку неопытный хирург, а сделать ей своевременное переливание крови не смогли из-за отсутствия в больнице запаса эритроцитсодержащих компонентов крови.

Кроме того, главврач клиники обвинялся в служебном подлоге. Он, желая скрыть свою халатность, дал указание начальнику отдела кадров подготовить приказ на бумажном носителе с использованием соответствующего бланка, в который внесли ложные сведения о назначении ответственным за хирургическую службу хирурга и возложении на него обязанностей по ведению стационарных больных хирургического отделения.

Оба подсудимых своей вины не признали. Суд назначил им наказание в виде двух лет условно каждому с испытательным сроком в два года.

