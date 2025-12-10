Главврач больницы Лисичанска: «Помощь Татарстана для нас – жизненно важная»

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Главный врач Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы Елена Олексюк в интервью для «Татар-информа» рассказала, как работает учреждение после реконструкции и какую роль играет поддержка от Республики Татарстан.

– Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каком режиме сегодня работает больница после ремонта?

– После реконструкции мы открылись 1 июня. Это было торжественное открытие – присутствовали экс-министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. С 1 июня 2024 года больница начала работать, и, можно сказать, мы уже полтора года функционируем в полноценном режиме.

– Какие мощности развернуты сейчас?

– У нас сейчас работают 132 койки круглосуточного стационара и 70 коек дневного стационара. Обслуживаем жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. Население города на сегодня – около 33 400 человек, из них примерно 2500 – дети.

Елена Олексюк и вице-премьер РТ Ринат Садыков Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Какие профили медицинской помощи у вас представлены?

– У нас довольно широкий спектр. Работает терапевтическое отделение на 50 коек, из них 10 выделены под неврологический профиль. Также функционирует хирургическое отделение общего профиля – здесь оказывают помощь по нескольким направлениям: это и травматология, и урология, и гинекология, и, конечно, общая хирургия. Есть психиатрическое отделение на 20 коек. Отдельный хирургический блок №2 – это отоларингология и офтальмология на 15 коек. И отделение экстренной неотложной помощи с кратковременным пребыванием на 7 коек.

– Как обстоят дела с медперсоналом?

– Сложно. Это мягко говоря. У нас на весь город, на поликлинику и стационар, на сегодняшний день всего 40 врачей. Это обеспеченность 11,2%. Представьте: город протяженностью 46 километров, амбулаторная помощь, стационар, экстренная помощь – и все это вот таким количеством докторов. Поэтому помощь Татарстана для нас – жизненно важная.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Недавно к вам приехали врачи из Татарстана?

– Да, специалисты прибыли 14 ноября. Нам направили врачей именно тех профилей, без которых невозможно обеспечить круглосуточную помощь: это анестезиолог, хирург, травматолог, эндокринолог. Всего сейчас работают пять врачей из Татарстана. Они проживают на территории больницы, работают круглосуточно, оказывают экстренную помощь городу.

– Планируют ли они оставаться дольше?

– Трое из пяти уже изъявили желание остаться до конца января. Для нас это огромная поддержка. Мы, конечно, очень надеемся, что помощь Республики Татарстан продолжится. Для нашего населения это критически важно.

– На базе больницы работает центр малоинвазивной хирургии. Расскажите о нем.

– Да, этот центр организован экс-министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным при поддержке Минздрава ЛНР. Это очень значимый проект. На сегодняшний день Марселем Мансуровичем уже прооперировано около 200 пациентов – все с положительным результатом. И сейчас мы принимаем пациентов для лапароскопических операций не только из Лисичанска, но и из Кременной, Рубежного, Северодонецка. После операции мы отправляем их на амбулаторное лечение по месту жительства.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Что изменилось после появления центра?

– Изменилось многое. Плановые малоинвазивные операции позволяют предотвращать острые, запущенные случаи. Количество тяжелых пациентов, которые раньше вынуждены были ехать в республиканскую больницу, резко снизилось. Мы видим это каждый день. Когда вовремя оперированы грыжи, желчные, гнойные процессы – меньше ургентных, запущенных историй. Это облегчило работу всей системы – и городской, и республиканской.

– То есть помощь Татарстана системна?

– Да, именно так. Мы это ощущаем буквально в каждом отделении. И надеемся, что эта совместная работа продолжится – это важно не только для нашей больницы, но и для десятков тысяч жителей нашего города, которые на нас рассчитывают.