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Главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по делу о взятке
Депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по уголовному делу о взяточничестве.
Как сообщают РИА Новости, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.
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