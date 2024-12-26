Главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по делу о взятке

Депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по уголовному делу о взяточничестве.

Как сообщают РИА Новости, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.