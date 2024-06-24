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Главврач Арской ЦРБ спас 4-летнего ребенка, которому стало плохо в самолете
Главный врач Арской центральной больницы Рифат Идрисов, возвращаясь из отпуска, спас четырехлетнего ребенка в самолете. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстан.
«Посадка только завершилась, двери в самолет закрыли, и вдруг я услышал, что люди кричат, ищут врача», – рассказал главврач Арской ЦРБ.
Врач бросился на крик, в салоне самолета был четырехлетний ребенок в тяжелом состоянии: шла пена изо рта, было затрудненно дыхание, губы посинели. По образованию Рифат Идрисов – детский врач, эти знания и навыки помогли в экстренной ситуации.
«Я сразу же начал оказывать ребенку первую помощь. Наклонил тело в сторону, головой вниз, силой разжал зубы, высунул язык», – рассказал он.
После этого ребенок задышал, начал приходить в себя, а пассажиры громко зааплодировали. К маленькому пациенту уже спешили коллеги из скорой помощи.
Ребенка увезли в больницу, после этого самолет отправился в путь.
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