Главврач Арской ЦРБ спас 4-летнего ребенка, которому стало плохо в самолете

Главный врач Арской центральной больницы Рифат Идрисов, возвращаясь из отпуска, спас четырехлетнего ребенка в самолете. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстан.

«Посадка только завершилась, двери в самолет закрыли, и вдруг я услышал, что люди кричат, ищут врача», – рассказал главврач Арской ЦРБ.

Врач бросился на крик, в салоне самолета был четырехлетний ребенок в тяжелом состоянии: шла пена изо рта, было затрудненно дыхание, губы посинели. По образованию Рифат Идрисов – детский врач, эти знания и навыки помогли в экстренной ситуации.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Я сразу же начал оказывать ребенку первую помощь. Наклонил тело в сторону, головой вниз, силой разжал зубы, высунул язык», – рассказал он.

После этого ребенок задышал, начал приходить в себя, а пассажиры громко зааплодировали. К маленькому пациенту уже спешили коллеги из скорой помощи.

Ребенка увезли в больницу, после этого самолет отправился в путь.