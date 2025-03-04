Главу Завьяловского района Алтайского края Онищенко застрелили около кафе

Глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает ТАСС, в селе Завьялово задержали местного жителя по подозрению в преступлении.

Онищенко родился 8 августа 1973 года. На должность главы Завьяловского района Алтайского края был избран в октябре 2022 года. До этого Онищенко работал в органах внутренних дел.