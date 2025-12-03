Главу военного представительства Минобороны в Татарстане обвиняют в коррупции

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане силовики задержали начальника военного представительства Минобороны России, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина получал взятки за помощь в согласовании документов по госконтракту о техническом надзоре автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны в Крыму и в зоне проведения СВО.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Следственные действия продолжаются.