news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 декабря 2025 11:53

Главу военного представительства Минобороны в Татарстане обвиняют в коррупции

Читайте нас в
Телеграм
Главу военного представительства Минобороны в Татарстане обвиняют в коррупции
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане силовики задержали начальника военного представительства Минобороны России, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина получал взятки за помощь в согласовании документов по госконтракту о техническом надзоре автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны в Крыму и в зоне проведения СВО.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Следственные действия продолжаются.

#антикоррупция #УФСБ РФ по РТ #Минобороны #задержание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

2 декабря 2025