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Происшествия 7 февраля 2025 15:19

Главу УК «Обиход» в Татарстане ждет суд за мошенничество и невыплату зарплаты сотрудникам

В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего директора УК «Обиход» в Верхнеуслонском районе РТ. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве, невыплате заработной платы и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии обвинения, с 2022 по 2023 годы женщина похитила 679 тыс. рублей, собранных жителями обслуживаемых управляющей компанией многоквартирных домов. Взамен она предоставила фиктивные договоры об оказании услуг 14 многоэтажкам.

Также она не перечислила в «Фонд ЖКХ РТ» 1,2 млн рублей за капитальный ремонт домов в Верхнеуслонском районе.

Кроме того, в период с мая по октябрь 2023 года женщина не выплачивала заработную плату двум работникам управляющей компании. Долг по зарплате составил более 250 тыс. рублей.

Вину обвиняемая признала частично. Судом наложен арест на ее автомобиль, а также на жилой дом ее супруга.

#Прокуратура РТ #суд #Мошенничество #Верхнеуслонский район РТ
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