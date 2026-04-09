Главу учебного центра допобразования «Специалист» из РТ задержали за подделку документов

Главу казанского учебного центра допобразования «Специалист» задержали за фальсификацию документов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, директор центра и его заместитель за взятки давали документы о наличии квалификации студентам, не имеющим необходимой подготовки. После этого «специалисты» устраивались на промышленные предприятия.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 9 лет лишения свободы.