Происшествия 9 апреля 2026 15:19

Главу учебного центра допобразования «Специалист» из РТ задержали за подделку документов

Главу казанского учебного центра допобразования «Специалист» задержали за фальсификацию документов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, директор центра и его заместитель за взятки давали документы о наличии квалификации студентам, не имеющим необходимой подготовки. После этого «специалисты» устраивались на промышленные предприятия.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

#уфсб россии по рт #взятка #противодействие коррупции
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

