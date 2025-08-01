Главу турфирмы из РТ будут судить за мошенничество под видом продажи путевок на 7 млн

Прокуратура Казани утвердила обвинение 39-летней жительнице Альметьевска Анжеле Мусиной. Ее обвиняют в 30 эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, с августа 2022 года по 23 сентября 2024 года женщина руководила компанией «Адриатика». В этот период она под предлогом оказания туристских услуг похитила у 37 человек более 7 млн рублей.

Свою вину фигурантка не признала. Во время следствия ущерб возместила частично.

В ближайшее время дело рассмотрят в Приволжском райсуде Казани.