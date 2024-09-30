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Главу транспортной компании в РТ подозревают в неуплате 26 млн налогов
В Татарстане руководителя компании «Роуд» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2020 – 2022 годы татарстанец вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 14 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 26 млн рублей.
Факт неуплаты налогов обнаружили экономические полицейские вместе со следователями и налоговиками.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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