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Происшествия 15 августа 2024 16:14

Главу транспортной фирмы в РТ заподозрили в уклонении от уплаты более 111 млн налогов

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Руководитель татарстанской транспортной компании подозревается в уклонении от уплаты более 111 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год руководитель компании «Дио Логистик» представил в налоговые органы ложную информацию о взаимодействии с 97 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 111 млн рублей.

Незаконную деятельность удалось обнаружить экономическим полицейским во взаимодействии со следователями и сотрудниками УФНС.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководителю фирмы грозит до 5 лет лишения свободы.

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