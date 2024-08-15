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Главу транспортной фирмы в РТ заподозрили в уклонении от уплаты более 111 млн налогов
Руководитель татарстанской транспортной компании подозревается в уклонении от уплаты более 111 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год руководитель компании «Дио Логистик» представил в налоговые органы ложную информацию о взаимодействии с 97 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 111 млн рублей.
Незаконную деятельность удалось обнаружить экономическим полицейским во взаимодействии со следователями и сотрудниками УФНС.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководителю фирмы грозит до 5 лет лишения свободы.
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