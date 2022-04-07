Главу торгового дома «Камойл» в Челнах арестовали по подозрению в «обнале»

Городской суд Набережных Челнов избрал меру пресечения директору торгового дома «Камойл» Юлии Федотовой. Предпринимательницу подозревают в «обнале». Ей вменяют две статьи – «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Федотова создала организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на "обезналичивание" (выдача представителям юрлиц наличных за счет ранее перечисленных безналичных средств) и "транзит" (перечисление средств юрлиц на указанные ими реквизиты других юрлиц для незаконной оптимизации налогооблажения)», – рассказали в пресс-службе суда.

Задержали женщину 4 апреля. Следоватствие посчитало, что, находясь на свободе, Федотова может продолжить заниматься преступной деятельностью или оказать давление на свидетелей, и попросило отправить подозреваемую под домашний арест. Прокуратура поддержала ходатайство.

По решению суда Федотова пробудет под домашним арестом до 14 мая.