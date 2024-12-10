news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 10 декабря 2024 14:21

Главу татарстанской фирмы «Атриум» заподозрили в налоговых махинациях на 121 млн

Скопировать ссылку

Руководитель фирмы «Атриум» в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в период с 2019 по 2022 годы глава фирмы вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 20 контрагентами. Это позволило ему уклониться уплаты более 121 млн рублей налогов.

В настоящее время проводятся следственные действия.

#уклонение от уплаты налогов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100