Главу татарстанской фирмы «Атриум» заподозрили в налоговых махинациях на 121 млн

Руководитель фирмы «Атриум» в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в период с 2019 по 2022 годы глава фирмы вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 20 контрагентами. Это позволило ему уклониться уплаты более 121 млн рублей налогов.

В настоящее время проводятся следственные действия.