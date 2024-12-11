Главу строительной фирмы в Татарстане ждет суд за невыплату более 300 тыс зарплаты

Как сообщают в СУ СК России по Татарстану, в сентябре 2022 года главный бухгалтер компании «Алексеевск-Газспецстрой» обратилась к руководителю фирмы с заявлением об увольнении.

Однако начальник его не принял, сообщив, что не уволит сотрудницу, пока та не сделает бухгалтерские отчеты за год. Через время он уволил женщину, но не вернул трудовую книжку, и она продолжала работать до мая прошлого года, не получая при этом зарплату.

Глава фирмы задолжал сотруднице более 300 тысяч рублей.

Чтобы возместить ущерб следствие наложило арест на имущество мужчины. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.