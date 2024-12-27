Главу строительной фирмы в Татарстане ждет суд за неуплату 47 млн налогов

Руководителя строительной фирмы «СК Поволжье» в Татарстане ждет суд за неуплату 47 миллионов налогов.

По версии следствия, на протяжении двух лет путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 38 контрагентами, трое руководителей фирмы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 47 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.