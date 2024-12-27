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Главу строительной фирмы в Татарстане ждет суд за неуплату 47 млн налогов
Руководителя строительной фирмы «СК Поволжье» в Татарстане ждет суд за неуплату 47 миллионов налогов.
По версии следствия, на протяжении двух лет путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 38 контрагентами, трое руководителей фирмы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 47 миллионов рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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