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Происшествия 27 декабря 2024 16:07

Главу строительной фирмы в Татарстане ждет суд за неуплату 47 млн налогов

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Руководителя строительной фирмы «СК Поволжье» в Татарстане ждет суд за неуплату 47 миллионов налогов.

По версии следствия, на протяжении двух лет путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 38 контрагентами, трое руководителей фирмы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 47 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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