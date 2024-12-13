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Происшествия 13 декабря 2024 16:01

Главу стройкомпании в РТ заподозрили в налоговых махинациях на 23 млн

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Полицейские Татарстана выявили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы бизнесмен вносил в налоговые документы сведения о фиктивных сделках с 40 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 23 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан. В настоящее время проводятся следственные действия.

#уклонение от налогов #налоги #Уголовное дело
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