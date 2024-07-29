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Главу стройфирмы в Татарстане подозревают в уклонении от налогов на 18 млн
Директор строительной компании в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шепцтикий.
Согласно версии следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель ООО «СК КонкритСитиСтрой» представил в налоговые органы ложную информацию о взаимодействии с 52 контрагентами. Таким образом, он избежал уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 18 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.
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