news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 июля 2024 17:07

Главу стройфирмы в Татарстане подозревают в уклонении от налогов на 18 млн

Скопировать ссылку

Директор строительной компании в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шепцтикий.

Согласно версии следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель ООО «СК КонкритСитиСтрой» представил в налоговые органы ложную информацию о взаимодействии с 52 контрагентами. Таким образом, он избежал уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 18 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.

#налоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400