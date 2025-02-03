Главу Северодонецка задержали по подозрению в похищениях и бандитизме

В ЛНР задержан Николай Моргунов, занимающий пост главы администрации Северодонецка. Его подозревают в совершении множества преступлений, включая участие в банде и разбой, а также имеются улики, указывающие на 11 убийств. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации следствия, Моргунов с мая 2014 года активно способствовал созданию и поддержанию организованной вооруженной группы. На тот момент он возглавлял администрацию Брянки в ЛНР и предоставлял участникам банды информацию для осуществления похищений людей, кражи имущества и вымогательства денежных средств в качестве выкупа.

В настоящее время следователи СК РФ по ЛНР рассматривают уголовные дела, связанные с 11 убийствами, 6 случаями похищений, четырьмя разбойными нападениями и двумя вымогательствами, а также кражей имущества на сумму свыше 6 миллионов 200 тысяч рублей. Задержаны главарь и участники вооруженной группы, которые будут привлечены к ответственности.