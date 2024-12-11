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Главу сельхозпредприятия в РТ будут судить за гибель сотрудницы зернохранилища
В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия Апастовского района. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В мае 2024 года на сотрудницу сельхозпредприятия «Нур» при погрузке зерна в зернохранилище обрушилась кирпичная перегородка. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Позднее было установлено, что обрушение перегородки произошло из-за отсутствия контроля руководителя сельхозпредприятия за надежностью конструкций и несоблюдения технологии загрузки и разгрузки зернохранилища.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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