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Ру Тат
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21 сентября 2021  09:45
Павел Климчак

Главу сельхозфирмы из Азнакаево осудили за присвоение миллиона рублей

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Азнакаевский городской суд признал виновным директора МУП «Сельхозжилсервис» из Азнакаево за присвоение денег компании в крупном размере.

В феврале сотрудники Счетной палаты Татарстана установили, что руководитель организации присвоил около 1,2 млн рублей предприятия. Он регулярно получал деньги из кассы без каких-либо документов, а чтобы скрыть присвоение денег, он предоставил фальшивые чеки о покупке задвижек и насосов почти на 250 тысяч рублей и на такую же сумму – различные фальшивые квитанции и накладные об оказании транспортных услуг.

Кроме того, под руководством директора предприятия главный бухгалтер оплачивал долги по кредитам, налогам и штрафам руководителя, общая сумма которых составила более полумиллиона рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Счетной палаты РТ.

Возбудили уголовное дело за присвоение имущества в особо крупном размере. Глава предприятия признал свою вину частично. Ему назначили 4 года условно с таким же испытательным сроком.

#суд #присвоение имущества #присвоение денег
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