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Происшествия
31 мая 2022  14:44
Павел Климчак

Главу сельского поселения в РТ подозревают в получении взятки от местного бизнесмена

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По версии следствия, в прошлом году 58-летняя глава Новоникольского сельского поселения Альметьевского района потребовала у директора одной из фирм, работающей на территории поселения, отремонтировать ее служебный автомобиль.

В противном случае она угрожала «создать препятствия» в работе бизнесмена: под мнимыми предлогами незаконности деятельности организации она требовала от директора прекратить работы, а также обращалась в местные органы, чтобы те провели проверку законности их ведения.

В результате бизнесмен оплатил ремонт автомобиля стоимостью 98 тысяч рублей. Противоправные действия выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ и СУ СКР по РТ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

#получение взятки
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